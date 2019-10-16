Бабушка зажгла свечу и пошла на День села: рассказали о смерти 2-летнего мальчика

В Чаплынском районе Херсонской области в горящей избе погиб 2-летний Богдан. Причиной пожара стала зажженная в шкафу свеча. Фото - ТСН

В Чаплынском районе Херсонской области в горящем доме погиб 2-летний Богдан. Его бабушка уложила спать. А сама пошла к соседям, а затем на день села. В шкафу внуку оставила зажженную свечу - чтобы не испугался, если проснется.

Когда женщина вернулась, дом уже горел, а малыш был мертв. Его нашли в другой комнате. Ребенок, вероятно, искал выход. Но двери были закрыты, сообщает ТСН.

Семья пользовалась свечами, потому что полгода назад им отключили за долги электричество. Женщина пошла к соседям зарядить телефон, а оттуда на праздник, где гулял и отец Богдана.

"Достаточно быстро прибыли на место происшествия, но, к сожалению, ребенок уже был мертв. Предполагаемая причина смерти - отравление угарным газом", - говорит Квита Заобурная из ГСЧС в Херсонской области.

21-летний отец организует похороны малыша, которого воспитывал сам, так как мать мальчика его отдала ему. Познакомился с матерью Богдана он в сети. Она переехала к нему в село, забеременела, но мужчину забрали в армию. Поэтому женщина уехала домой в Харьков, а когда мужчина вернулся из армии, привезла ему ребенка. Сказала, чтобы воспитывал сына сам. Иначе отдаст в детский дом.

И бабушка и отец, хоть и выпивали, но ухаживали за Богданом, малыша имел необходимое, говорят соцслужбы и соседи. Мать в селе больше не видели. Документы на ребенка она прислала по почте.

Скорее всего, мать до сих пор не знает о смерти сына, потому что родственники с ней связаться не смогли. Служба по делам детей пытается разыскать женщину.

В одном из сел Лановецкого района Тернопольской области выгорело 2 комнаты дома. А 10-летний мальчик получил ожоги ІІІ степени. Причиной пожара стала зажженная свеча в гробу покойника.