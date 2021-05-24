"Авторитет" с сообщником выбивали несуществующие долги

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разоблачили деятельность преступной группы во главе со "смотрящим" за Черноморском. Они выбивали у мужчины несуществующий долг.

Задержали обоих "авторитетов" во время получения денег от потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Контролировал деятельность группировки "смотрящий" за городом Черноморск, который получил свой криминальный "статус" от одного из "воров в законе". Он вместе со своим сообщником, который также имеет связи с представителями регионального криминалитета, с угрозами "выбивали" у мужчины возврат несуществующего долга - две с половиной тысячи долларов", - рассказали полицейские.

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"Смотрящего" и его сообщника взяли под стражу без права внесения залога.

Им может грозить до семи лет заключения.

В Хмельницкой области задержали банду, которая отобрала у супругов автомобиль Citroen C-4 Piccaso и требовала $ 10 тыс. несуществующего долга. В случае неуплаты денег угрожали расправой.