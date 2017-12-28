"Автомобильные похищения - это запрос черного рынка" - Князев

Автомобильные кражи - это запрос черного рынка. Фото - Полезные советы

В 2017 году среди угонщиков автомобилей были востребованы Toyota Land Cruiser 200, Range Rover и Mazda. Затем завод изменил систему безопасности автомобиля и сразу машину 2017 похищать стали редко. А вот автомобиль, выпущенный с 2008 по 2012 год, легко открывается.

Автомобильные кражи - это запрос черного рынка, говорит глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Обозреватель".

"Весну мы встретили всплеском похищений Mazda в двух регионах - в Одессе и Киеве. Все автомобили до 2014 год выпуска. Кто только не приходил: народные депутаты, спортсмены, певцы, танцоры, простые люди. Было сложно, но мы задержали две преступные группы - это осколки одной большой банды. Когда задержали первую - мы не поняли, куда пошли машины. А вот когда взяли вторую - мы напали на след и вытащили четыре угнанные машины. Но где остальные? Вот это проблема. Вы спите у себя в частном доме, на втором этаже, с закрытыми воротами, с собакой, с включенной сигнализацией. Ключ от автомобиля лежит на столике, и, проезжая мимо, преступники "удочкой" считывают код. В этот момент ваш автомобиль уже, по сути, их", - говорит Князев.

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Преступник ждет, пока владелец авто поедет на автомобиле по своим делам.

"Подъедут с уже записанной уникальной программой и откроют. У вас, кстати, не сработает на брелке открытый автомобиль. И сядет в него нанятый мальчик, спокойно заведет и отгонит из точки "А" в точку "Б". Преступный мир быстро реагирует, растет. И ноу-хау сначала к ним "приходит", а потом к нам", - добавил Князев.

По словам руководителя Нацполиции, в целом количество преступлений несколько уменьшилось. В этом году состоялось почти на тысячу меньше разбойных нападений чем в прошлом году. Однако по количеству раскрытых дел все равно далеко к идеальным показателям. Хоть и было разоблачено на 12% больше преступлений, показатель все равно остался низкий.