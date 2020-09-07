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понедельник, 07 сентября 2020 17:00

Автомобиль сбил 2-летнюю девочку на самокате

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Автомобиль сбил 2-летнюю девочку на самокате
Девочка на самокате выехала на проезжую часть Фото: tsn.ua

6 сентября в городе Вишневое Киевской области водитель легкового автомобиля сбил двухлетнюю девочку. Она на самокате выехала на проезжую часть. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Во время прогулки на самокате двухлетняя девочка выехала на проезжую часть, где в то время двигался автомобиль Renault. Ребенок ударился в часть авто, после чего водитель сразу остановился", - говорится в сообщении.

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Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В городе Каменское Днепропетровской области водитель Mitsubishi Galant сбил 2 женщин с 4-летней девочкой, которые переходили дорогу. В результате столкновения ребенок погиб.

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07
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