4-летняя девочка погибла на глазах у родных

В Каменском водитель Mitsubishi Galant сбил двух женщин с 4-летней девочкой на пешеходном переходе. Ребенок погиб. Фото: dp.npu.gov.ua

В городе Каменское Днепропетровской области водитель Mitsubishi Galant сбил 2 женщин с 4-летней девочкой, которые переходили дорогу. В результате столкновения ребенок погиб.

Авария произошла 18 августа около 20:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля Mitsubishi Galant двигался по левой полосе по пр. Свободы. Во время движения он совершил наезд на 3 человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму и скончался в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения", - рассказали полицейские.

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