Фото: rv.npu.gov.ua

29 сентября около 8.00 вблизи города Дубно Ровенской автоцистерна слетела с трассы.

Водитель не пострадал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двух водителей смертельных аварий взяли под стражу

"Водитель грузового автомобиля, 48-летний житель Ивано-Франковской области, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства, в результате чего слетел в кювет. В результате ДТП руководитель не пострадал и по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Автоцистерна была пуста", - сказано в сообщении.

На водителя составили административный протокол.

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.