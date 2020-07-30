Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 3492
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 738
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 873
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4536
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
4
3
3
5
Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей
Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Фуру после столкновения с отбойником выбросило на заправку. Есть погибшие
Фуру после столкновения с отбойником выбросило на заправку. Есть погибшие
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Мужчина подстрелил отца и забаррикадировался в доме. Силовики развернули спецоперацию
Мужчина подстрелил отца и забаррикадировался в доме. Силовики развернули спецоперацию
Видео
Все видео
Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие
Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие
Ураган на Волыни повредил местные хозяйства
Ураган на Волыни повредил местные хозяйства
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках
Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 3492
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 603
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 225
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
четверг, 30 июля 2020 22:40

Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие

  Комментировать
Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие
В Николаеве произошла авария. Фото: Национальная полиция

В Николаеве автобус Рута въехал в дерево.

9 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской обл.

Их госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство. Продолжается расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли водителя маршрутки, который сбежал после аварии и бросил искалеченных пассажиров

Водителю грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

29 июля в Киеве на улице Саперно-Слободской, произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ заснул за рулем и влетел в отбойник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу Просмотров: 7326
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 6606
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6588
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области Просмотров: 5310
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5292
Происшествия
В греко-католическом монастыре произошла вспышка коронавируса
В греко-католическом монастыре произошла вспышка коронавируса Просмотров: 171
Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей
Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей
4
 Просмотров: 360
Пьяный хулиган сорвал и сжег флаг Украины
Пьяный хулиган сорвал и сжег флаг Украины 1 Просмотров: 711
Бывших военных подозревают в нанесении ущерба государству
Бывших военных подозревают в нанесении ущерба государству Просмотров: 270
Вооружен и опасен: Юлия Цезаря ищут за нападение на синагогу
Вооружен и опасен: Юлия Цезаря ищут за нападение на синагогу Просмотров: 450
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
6
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 321
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua