Автобус въехал в дерево - есть пострадавшие

В Николаеве произошла авария. Фото: Национальная полиция

В Николаеве автобус Рута въехал в дерево.

9 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской обл.

Их госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство. Продолжается расследование.

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Водителю грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

29 июля в Киеве на улице Саперно-Слободской, произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ заснул за рулем и влетел в отбойник.