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воскресенье, 07 июля 2019 14:55

Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших

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Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших
В Польше перевернулся автобус с украинцами, 11 пострадавших

Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава.

Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили одиннадцать украинцев. Пять госпитализировали, сообщает "Польское радио".

По неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву. Затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка.

Автомагистраль закрыли на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

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На трассе Киев-Харьков вблизи Лубен на Полтавщине перевернулся микроавтобус Volkswagen с шестью пассажирами, четверо погибших.

Вез людей из Варшавы в Запорожье.

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Дата
07
июля

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