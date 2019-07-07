Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших

Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава.
Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.
В результате аварии ранения различной степени тяжести получили одиннадцать украинцев. Пять госпитализировали, сообщает "Польское радио".
По неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву. Затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка.
Автомагистраль закрыли на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.
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На трассе Киев-Харьков вблизи Лубен на Полтавщине перевернулся микроавтобус Volkswagen с шестью пассажирами, четверо погибших.
Вез людей из Варшавы в Запорожье.
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