Автобус с украинцами разбился в России

В Ростовской области России разбился автобус с украинцами, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк. В салоне находились 15 пассажиров. Двое погибли.
Предварительно, 47-летний водитель, гражданин Украины, не справился с управлением и автобус перевернулся в кювет, сообщили в российском МЧС в Ростовской области.
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"2 человека погибли, трое пострадали, на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб", - говорится в сообщении.
Перевозчик, как и большинство пассажиров, из отдельных районов Донецкой области, пишет ТАСС.
Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было.
В Ростовской области России микроавтобус, в котором предварительно находились украинцы, попал в страшное ДТП. Авария произошла на 869-м км трассы М4 "Дон". 4 человека погибли, еще 5 травмированы.
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