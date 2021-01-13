Автобус с украинцами разбился в России

В Ростовской области России разбился автобус с украинцами, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк. В салоне находились 15 пассажиров. Двое погибли.

Предварительно, 47-летний водитель, гражданин Украины, не справился с управлением и автобус перевернулся в кювет, сообщили в российском МЧС в Ростовской области.

Автор: 61.мвд.рф В России разбился автобус с украинцами, следовавший из Москвы в оккупированный Донецка

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"2 человека погибли, трое пострадали, на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб", - говорится в сообщении.

Автор: 61.мвд.рф В результате аварии 2 человека погибли, 3 - травмированы

Перевозчик, как и большинство пассажиров, из отдельных районов Донецкой области, пишет ТАСС.

Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было.

В Ростовской области России микроавтобус, в котором предварительно находились украинцы, попал в страшное ДТП. Авария произошла на 869-м км трассы М4 "Дон". 4 человека погибли, еще 5 травмированы.