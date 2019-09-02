Автобус с пассажирами попал в аварию

В Моршине произошла авария. Фото: 112

Грузовик и маршрутный автобус столкнулись в Моршине Львовской обл.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16.45 в г. Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Mersedes и грузовик КамАЗ", - говорится в сообщении полиции.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек.

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - сказали в полиции.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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