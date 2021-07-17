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суббота, 17 июля 2021 09:27

Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
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На Ровенщине автобус Киев-Вроцлав перевернулся в кювет. В больницу доставили 16 человек, их состояние оценивают медики.

ДТП произошло на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района, сообщает ГСЧС Ровенской области. В салоне находились 40 пассажиров – все граждане Украины.

"17 июля спасатели оказали помощь в ликвидации последствий ДТП с участием рейсового автобуса. Вывели 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали человека, которого зажало между сиденьями. Привлекли пять единиц спецтехники и 20 спасателей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Сейчас 15 человек находятся в Радивиловской больнице, а еще один пассажир - в Бродовском медучреждении. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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В Польше водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение и слетел с эстакады на обочину. Автобус перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. В аварии погибли пять человек. Уцелевшие в ДТП рассказали, что автобус во время маршрута несколько раз делал странные резкие маневры влево-вправо. Пассажиры подозревают, что он был неисправен.

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Дата
17
июля

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