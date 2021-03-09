ДТП в Польше: тела 5 погибших готовят транспортировать в Украину

В аварии погибли пять человек. Фото: Facebook

В Польше тела 5 погибших в ДТП украинского автобуса готовят к отправке в Украину.

Сейчас оформляются все необходимые документы для транспортировки тел. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Транспортировка тел трех женщин и двух мужчин в возрасте от 29-ти до 61-го года может начаться в среду.

Погибшие были жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей", - сообщил Павлюк.

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Украинский дипломат также сообщил, что в больницах Подкарпатского воеводства находятся 24 постраждалих. 2 из них - в тяжелом состоянии.

6 марта возле города Ярослав (Подкарпатское воеводство) в Польше водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение и слетел с эстакады на обочину. Автобус перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. В аварии погибли пять человек. Уцелевшие в ДТП рассказали, что автобус во время маршрута несколько раз делал странные резкие маневры влево-вправо. Пассажиры подозревают, что он был неисправен.