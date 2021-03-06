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суббота, 06 марта 2021 18:58

Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
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Спасательная операция на месте аварии автобуса сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 украинцев, была очень сложной.

Самостоятельно автобус смогли оставить 4 человека. Еще 43 спасатели извлекли с помощью спецтехники. Об этом во время пресс конференции в Жешуве рассказал заместитель начальника государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дриняк.

В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали

"Людей доставали с применением специального оборудования, поскольку автобус нужно было разрезать, освобождать пострадавших и передавать их медикам. К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника, дроны", - сообщил Дриняк.

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Между тем, заместитель начальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах аварии. В обоих водителей автобуса взята кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ. Предварительная проверка не выявила алкоголя и наркотиков.

На месте аварии удалось узнать 3-х из 5-ти погибших - документы у этих людей были с собой. Это одна женщина и двое мужчин. Личности двух других женщин устанавливаются.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 5 больниц.

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06
марта

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