Автобус протаранил 2 легковушки: кадры смертельного столкновения

Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 25 ноября произошла масштабная ДТП с участием автобуса и автомобилей ВАЗ и Volkswagen. 1 человек погиб. Еще 2 - спасают медики.

Столкновение произошло в Ингулецком районе города, на ул. Рудная. Там автобус, который принадлежит одному из промышленных предприятий, врезался в легковые автомобили, сообщает издание 1kr.ua.

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"На момент ДТП в автобусе не было пассажиров. Больше всего пострадали люди, которые ехали в автомобиле Volkswagen: 1 погибший, 1 искалеченный. Пострадал также и водитель ВАЗ, его срочно госпитализировали", - сказано в сообщении.

На месте аварии работали медики, спасатели и полиция. Причины трагедии установит следствие.

В Уманском районе Черкасской области в результате ДТП с участием 2 грузовиков и легковушки погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок. Трагедия произошла на 545 км автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну.