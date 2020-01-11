Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обратится к украинцам

Президент готовит обращение. Фото: "Цензор"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к украинцам в связи с признанием Ираном вины за сбитый украинский лайнер.

Обращение опубликуют в субботу, 11 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которая запланирована на 17.00 в субботу", - говорится в сообщении.

В Офисе президента сообщили, что Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины изначально получал всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Сейчас политическая часть работы завершена. Украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые сделки.

Пресс-служба Офиса генпрокурора Украины сообщила, что в субботу состоялось заседание оперативного штаба по авиакатастрофе. Обсуждались первоочередные юридические меры.

"В заседании принял участие первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько. Участники совещания обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о сбитии украинского пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" рейса PS 752 военными Ирана", - говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.