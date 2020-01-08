 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 3879
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1278
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 981
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 43047
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6966
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1926
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27306
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
16
6
3
46
10
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Опубликовали фамилии украинцев, погибших в авиакатастрофе (список)
Опубликовали фамилии украинцев, погибших в авиакатастрофе (список)
Обнародовали первые списки погибших вследствие авиакатастрофы в Иране
Обнародовали первые списки погибших вследствие авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Самолет МАУ со 177 людьми на борту разбился в Иране
Самолет МАУ со 177 людьми на борту разбился в Иране
Видео
Все видео
Падение Boeing-737: отец погибшего бортпроводника ждал приезда сына утром
Падение Boeing-737: отец погибшего бортпроводника ждал приезда сына утром
Падение украинского самолета сняли на видео
Падение украинского самолета сняли на видео
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1683
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3582
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1872
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 20:33

Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
16

  Комментировать

Командир экипажа Владимир Гапоненко с дочерьми
Фото: личный архив Владимира Гапоненка
Командир экипажа Владимир Гапоненко с семьей
Алексей Наумкин
Бортпроводница самолета МАУ Екатерина Статник
Бортпроводница самолета МАУ Екатерина Статник

8 января в международном аэропорту иранского Тегерана разбился пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. На борту рейса PS752, летевшего из Тегерана в Киев находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли все.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Имам Хомейни в городе Тегеран в 06:10 по местному времени. Самолет разбился через восемь минут, сообщают в авиакомпании. Предварительной причиной падения считают неисправность двигателя. Сейчас эту версию проверяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране

За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака. Таким образом, сначала предположили, что самолет могли случайно сбить ракетой.

Из-за катастрофы самолета президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и вернулся в Киев. Он поручил при Совете национальной безопасности и обороны Украины создать оперативный штаб и открыть уголовное производство по вопросам катастрофы.

11600

Часов налета на самолетах Boeing 737 имел командир воздушного судна Владимир Гапоненко. В том числе 5500 часов в качестве КВС. Второй пилот Сергей Хоменко был на этом самолете 7600 часов налета. Инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12000 часов налета, плюс 6600 часов в качестве КВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Падение Boeing-737: отец погибшего бортпроводника ждал приезда сына утром

11

Украинцев погибло на борту самолета. Среди них девять членов экипажа: Сергей Хоменко, 27-летняя Екатерина Стадник, 24-летняя Марина Микитюк, Валерия Овчарук, 25-летняя Юлия Сологуб, 39-летняя Елена Малахова, Алексей Наумкин, 34-летний Игорь Матков, Денис Лыхны и командир экипажа Владимир Гапоненко и два пассажира 62-летняя Ольга Кобюк и 39-летняя Малахова Елена.

2400

Метров набрал самолет Boeing 737 до момента, когда он упал в 4:30 по киевскому времени недалеко от иранского аэропорта в городе Тегеран. За этот период он разогнался на скорость около 500 км/ч.

8

Минут пролетел самолет украинской авиакомпании МАУ перед тем, как разбиться. Воздушное судно вылетело из международного иранского аэропорта Имам Хомейни в 4:42 по киевскому времени. Последние данные от него поступили через две минуты после отбытия. В этот период он также пропал с радаров.

1297

Дней или три года шесть месяцев и девятнадцать дней имел самолет, который разбился неподалеку иранского аэропорта в Тегеране. Boeing 737 авиакомпания получила 20 июня 2016 года сразу с завода концерна. 11 июня 2017 года этот самолет совершил один из первых рейсов по Безвизовые - он летел в Вильнюс.

2

Дня прошло с момента последнего планового технического обслуживания самолета Boeing 737-800 NG, с регистрационным номером UR-PSR. Оно произошло шестого
января 2020 года. В Украине достаточно жесткие проверки осуществляет Европейское агентство по безопасности полетов, используя программу SAFA. Она имеет 54 пункта проверки.

167

Пассажиров находилось на борту Boeing 737, который летел из Тегерана в Киев. Всего среди погибших - 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании. Среди погибших было много канадских студентов, которые возвращались с каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять крупнейших авиакатастроф самолетов украинских авиалиний

2

Черные ящики нашли около украинского самолета Boeing 737, которые Иран не планирует отдавать ни в страну-производитель, ни в Соединенные Штаты. Всю информацию передадут в Управление гражданской авиации после ее зачитывания.

25

Погибших пассажиров родились после 2002 года. Таким образом, на момент катастрофы они не достигли совершеннолетия. Самая молодая жертва 2018 рождения. На момент аварии ей было около двух лет.

29

Семей находилось на борту Boeing 737, который разбился сегодня в Иране. Большинство из них - 18 летели вдвоем. Две семьи имели больше всего членов семьи на борту - по пять человек.

2

Основных причины авиакатастрофы рассматривает следствие. Первое - ракетная атака Ирана, второе - возгорание двигателя.

Иран не передаст черных ящиков украинского самолета, который разбился у Тегерана сегодня утром, компании Boeing.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Расстреляли украинского дипломата

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 23175
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 22959
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 13743
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
3
 Просмотров: 12078
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 9929
Происшествия
Катастрофа украинского самолета в Иране: появилась реакция Канады
Катастрофа украинского самолета в Иране: появилась реакция Канады Просмотров: 576
Пилот не имел связи с диспетчером: сообщили новые подробности катастрофы украинского Boeing
Пилот не имел связи с диспетчером: сообщили новые подробности катастрофы украинского Boeing 1 Просмотров: 1575
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране 2 Просмотров: 1116
Обвинение рассыпается: нашли новое доказательство невиновности Антоненко
Обвинение рассыпается: нашли новое доказательство невиновности Антоненко 1 Просмотров: 1683
Женщины ограбили больного мальчика на Рождество
Женщины ограбили больного мальчика на Рождество 1 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
3
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Голосов: 1193
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua