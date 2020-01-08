Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах

Фото: личный архив Владимира Гапоненка

8 января в международном аэропорту иранского Тегерана разбился пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. На борту рейса PS752, летевшего из Тегерана в Киев находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли все.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Имам Хомейни в городе Тегеран в 06:10 по местному времени. Самолет разбился через восемь минут, сообщают в авиакомпании. Предварительной причиной падения считают неисправность двигателя. Сейчас эту версию проверяют.

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За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака. Таким образом, сначала предположили, что самолет могли случайно сбить ракетой.

Из-за катастрофы самолета президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и вернулся в Киев. Он поручил при Совете национальной безопасности и обороны Украины создать оперативный штаб и открыть уголовное производство по вопросам катастрофы.

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Часов налета на самолетах Boeing 737 имел командир воздушного судна Владимир Гапоненко. В том числе 5500 часов в качестве КВС. Второй пилот Сергей Хоменко был на этом самолете 7600 часов налета. Инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12000 часов налета, плюс 6600 часов в качестве КВС.

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Украинцев погибло на борту самолета. Среди них девять членов экипажа: Сергей Хоменко, 27-летняя Екатерина Стадник, 24-летняя Марина Микитюк, Валерия Овчарук, 25-летняя Юлия Сологуб, 39-летняя Елена Малахова, Алексей Наумкин, 34-летний Игорь Матков, Денис Лыхны и командир экипажа Владимир Гапоненко и два пассажира 62-летняя Ольга Кобюк и 39-летняя Малахова Елена.

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Метров набрал самолет Boeing 737 до момента, когда он упал в 4:30 по киевскому времени недалеко от иранского аэропорта в городе Тегеран. За этот период он разогнался на скорость около 500 км/ч.

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Минут пролетел самолет украинской авиакомпании МАУ перед тем, как разбиться. Воздушное судно вылетело из международного иранского аэропорта Имам Хомейни в 4:42 по киевскому времени. Последние данные от него поступили через две минуты после отбытия. В этот период он также пропал с радаров.

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Дней или три года шесть месяцев и девятнадцать дней имел самолет, который разбился неподалеку иранского аэропорта в Тегеране. Boeing 737 авиакомпания получила 20 июня 2016 года сразу с завода концерна. 11 июня 2017 года этот самолет совершил один из первых рейсов по Безвизовые - он летел в Вильнюс.

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Дня прошло с момента последнего планового технического обслуживания самолета Boeing 737-800 NG, с регистрационным номером UR-PSR. Оно произошло шестого

января 2020 года. В Украине достаточно жесткие проверки осуществляет Европейское агентство по безопасности полетов, используя программу SAFA. Она имеет 54 пункта проверки.

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Пассажиров находилось на борту Boeing 737, который летел из Тегерана в Киев. Всего среди погибших - 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании. Среди погибших было много канадских студентов, которые возвращались с каникул.

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Черные ящики нашли около украинского самолета Boeing 737, которые Иран не планирует отдавать ни в страну-производитель, ни в Соединенные Штаты. Всю информацию передадут в Управление гражданской авиации после ее зачитывания.

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Погибших пассажиров родились после 2002 года. Таким образом, на момент катастрофы они не достигли совершеннолетия. Самая молодая жертва 2018 рождения. На момент аварии ей было около двух лет.

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Семей находилось на борту Boeing 737, который разбился сегодня в Иране. Большинство из них - 18 летели вдвоем. Две семьи имели больше всего членов семьи на борту - по пять человек.

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Основных причины авиакатастрофы рассматривает следствие. Первое - ракетная атака Ирана, второе - возгорание двигателя.

Иран не передаст черных ящиков украинского самолета, который разбился у Тегерана сегодня утром, компании Boeing.