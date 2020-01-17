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пятница, 17 января 2020 19:25

Авиакатастрофа в Иране: известно, когда тела доставят в Украину

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Авиакатастрофа в Иране: известно, когда тела доставят в Украину
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев привезут в Киев 19 января. Фото - fakty.ua

Погибших в авиакатастрофе в Иране украинских пассажиров и экипажа рейса PS752 планируют доставить в Киев в воскресенье, 19 января.

В этот же день состоится церемония памяти погибших - в терминале B Международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили в МАУ.

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"Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00", - говорится в сообщении.

Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

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