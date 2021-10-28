Авария в Харькове: подозреваемому грозит более восьми лет тюрьмы

У Харьковского непогашенная судимость. Фото: "Суспільне"

16-летнего Николая Харьковского могут посадить на восемь лет.

У него непогашенная судимость по делу о стрельбе в супермаркете, сказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".

"Парень уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу в супермаркете, и срок условного наказания еще не истек. Поэтому к приговору по ДТП ему могут прибавить еще два года за предыдущее преступление. То есть максимальное наказание, которое грозит Харьковскому — 10 лет за решеткой", - сообщил он.

Каким может быть добавленное наказание, два года или меньше, решает суд, сказал прокурор по делу Иван Семенякин.

"Согласно статье 71 Уголовного кодекса, если приговоренный после вынесения приговора, но до полного отбывания наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору", - рассказал он.

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Максимальное наказание статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения – восемь лет.

Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч. Сегодня суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого. Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.