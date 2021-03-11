Авария судна с украинцами: назвали причину

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков. 2 погибли. Фото: MarineTraffic

Причиной аварии сухогруза Volgo Balt 179 в Черном море с украинским экипажем на борту стала непогода.

Авария произошла где-то между 4 и 6 ч. 11 марта. Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в Румынии Паун Роговей.

"Причиной стал сильный шторм. Судно было под флагом Коморских островов. На борту находились 13 граждан Украины - членов экипажа. Удалось спасти 10 человек", - рассказал Паун Роговей, передает "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии

Добавил, что один член экипажа находился в тяжелом состоянии, его эвакуировали на вертолете в город Констанцу. Остальные 9 спасенных остаются на спасательном судне. Оно будет находиться в районе аварии до захода солнца. Продолжают поиск пропавшего человека - одного из членов экипажа. Все те, кто находится на спасательном судне, в удовлетворительном состоянии, им оказывается помощь.

В Констанцу выехала группа представителей посольства Украины - консул, ряд дипломатов, которые примут участие в расследовании инцидента.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Жертвами аварии стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.