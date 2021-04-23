Авария со школьниками на переходе: один ребенок в коме

В Днепре медики борются за жизнь двух 12-летних детей, которых сбил автомобиль на пешеходном переходе.

Сейчас мальчик и девочка находятся в реанимации областной детской больницы. Один ребенок в коме, сообщает ТСН.

Фото: dnepr.express

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За рулем легковушки, которая снесла детей, была 27-летняя женщина. Предварительно - трезвая.

Водитель задержан. Ей грозит до восьми лет за решеткой.

Авария произошла 22 апреля на трассе Днепр - Запорожье в районе с. Братское вблизи Днепра. Четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья - двое детей успели отскочить, а другие - мальчик и девочка - оказались под колесами.