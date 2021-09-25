Авария с полицейскими под Одессой: одного не спасли

Сегодня, 25 сентября, в Одессе умер полицейский 32-летний Владимир Незгодинский, который накануне травмировался в ДТП.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе умер полицейский 32-летний Владимир Незгодинский, который накануне получил травму в ДТП

Работал старшим оперуполномоченным в департаменте внутренней безопасности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии

"Старший оперуполномоченный Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции, старший лейтенант Владимир Незгодинский 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом", - говорится в сообщении.

Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь.

В селе Каменка Одесской области 24 сентября автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком. Пострадали пять человек. В частности, 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии. Предварительно, столкновение произошло, когда бус пошел на обгон.