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суббота, 25 сентября 2021 15:50

Авария с полицейскими под Одессой: одного не спасли

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Сегодня, 25 сентября, в Одессе умер полицейский 32-летний Владимир Незгодинский, который накануне травмировался в ДТП.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе умер полицейский 32-летний Владимир Незгодинский, который накануне получил травму в ДТП
В Одессе умер полицейский 32-летний Владимир Незгодинский, который накануне получил травму в ДТП

Работал старшим оперуполномоченным в департаменте внутренней безопасности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Старший оперуполномоченный Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции, старший лейтенант Владимир Незгодинский 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом", - говорится в сообщении.

Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь.

В селе Каменка Одесской области 24 сентября автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

В микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.

Пострадали пять человек. В частности, 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии.

Предварительно, столкновение произошло, когда бус пошел на обгон.

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Дата
25
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