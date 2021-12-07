Авария с 13 погибшими под Черниговом: что говорят о состоянии пострадавших

Водитель маршрутки, столкнувшейся с фурой под Черниговом, погиб вместе с 12 пассажирами.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Водитель грузовика - жив, он в больнице, сообщили Gazeta.ua в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

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Пятерых пострадавших спасают в Черниговской городской больнице №2. Еще одного – в областной. 16-летний подросток госпитализирован в детскую областную больницу. Состояние у всех тяжелое. Пострадавшие в операционных и интенсивной терапии рассказал Андрей Подорван из Черниговской облгосадминистрации.

Предварительно известно, что на встречную полосу занесло именно грузовик, говорят в прокуратуре области. Окончательные причины аварии еще устанавливаются.

Трагедия произошла 7 декабря в 7:55 возле села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов - Гремяч. Грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом Чернигов – Сосница. Сначала сообщали о 10 погибших и семерых травмированных. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции. На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях.