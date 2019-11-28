Авария прогулочного катера в Будапеште: сколько лет тюрьмы грозит капитану-Украинской

После столкновения "Русалка" полностью погрузилась под воду примерно за 30 секунд. Фото: www.unn.com.ua

Украинского капитана швейцарского круизного лайнера, которий в мае в Будапеште ударил и потопил прогулочную лодку, венгерские прокуроры обвинили в незаконных действиях, следствием которых стали массовые жертвы.

Также украинца обвиняют в том, что 35 раз не предоставил помощи в катастрофе, сообщает Reuters.

Из-за этой аварии погибло 27 человек из 35, находившихся на борту. 25 погибших из Южной Кореи. Венгры - капитан затонувшей лодки и член экипажа - также погибли. Одного корейца до сих пор не нашли. Это самая масштабная катастрофа на Дунае за более полувека.

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По словам прокуроров, меньшее судно, "Русалка", обогнало круизный корабль и имело право движения, когда пыталось проплыть под мостом. Капитан лайнера ускорился несмотря на то, что небольшая лодка была четко в поле зрения, также была видна на радаре.

"Капитан не придал должного внимания. Он не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут. Капитан не соблюдал безопасного расстояния и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые во время обгона.", - заявили прокуроры.

После столкновения "Русалка" полностью погрузилась под воду примерно за 30 секунд и затонула в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

По заявлению полиции капитан судна 64-летний Юрий К. из Одессы. Его адвокаты ранее заявляли, что он опустошен, но ничего плохого не сделал. Ранее прокуроры предупреждали, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит от 2 до 11 лет тюрьмы.

Катер "Русалка", затонувший 29 мая в Будапеште, был построен 70 лет назад в Херсоне.Это моторное пассажирское судно проекта 544 ("Москвич"), построенное в 1949-м Херсонской судостроительной компанией, сообщает hvg.hu.1992-го катер стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003-м был передан компании Panorama Deck Kft.