Авария на железной дороге: поезда будут двигаться с задержкой

Из-за аварии с поездом "Интерсити", возникла задержка с поездами в направлении Запорожья.

Сейчас собирают информацию, какие именно поезда сбились с графика из-за ЧП, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает tsn.ua.

Фото: @etozp

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"Сейчас мы понимаем, что этот поезд, сошедший с рельсов, должен вернуться и ехать на Киев. Однозначно задерживается. Другие поезда, мы смотрим, - прокомментировали в пресс службе.

Добавляют, что насколько долгой будет задержка, зависит от того как быстро отремонтируют пути.

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье. До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов взлетели 6 из 9 вагонов. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.