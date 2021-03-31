Авария "Интерсити" под Запорожьем: появилось видео

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia В 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» сообщением Киев - Запорожье

Появилось видео момента аварии скоростного поезда "Интерсити" №732 сообщением Киев-Запорожье, который сошел с рельсов 29 марта.

Видео было снято из кабины машиниста в головном и хвостовом вагонах. На нем видно, как поезд едет по рельсам, а в какой-то момент все переворачивается.

По состоянию на 18:18 30 марта все вагоны подняты, по информации пресс-службы Укрзализныци. Поезд №731 с пассажирами, которых подвезли к нему автобусом, отправился в 18:25 с задержкой в ​​1 ч 23 мин.

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Сообщалось, что в 21:00 из колеи планировалось убрать восстановительный кран, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" сообщением Киев - Запорожье. В вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет. Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов. По предварительной информации, авария поезда произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.