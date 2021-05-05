Атовець защищал себя и мать от пьяных дебоширов: одного зарезал

В Глещаве Тернопольской области 24-летний местный житель, защищаясь от нападения шестерых пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них.

Потерпевший, отбежав на триста метров, умер от потери крови, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Несчастье случилось 2 мая, около полуночи. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам, и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мать. Он испугался за нее", - сказано в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

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О том, что хулиганы ворвались во двор, мужчина сообщил полицейским. После этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась толкотня, мужчина случайно ударил ножом одного из нападавших.

В содеянном мужчина сознался. На момент драки был трезв. Ему объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Следствие продолжается.

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