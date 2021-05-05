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среда, 05 мая 2021 11:07

Женщина нашла зарезанными сына и его сожительницу
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В Харькове нашли зарезанными сожителей 29 и 24 лет. В убийстве подозревают 22-летнего знакомого влюбленных
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове нашли зарезанными сожителей 29 и 24 лет. В убийстве подозревают 22-летнего знакомого влюбленных
В Харькове нашли зарезанными сожителей 29 и 24 лет. В убийстве подозревают 22-летнего знакомого влюбленных
В Харькове нашли зарезанными сожителей 29 и 24 лет. В убийстве подозревают 22-летнего знакомого влюбленных
В Харькове нашли зарезанными сожителей 29 и 24 лет. В убийстве подозревают 22-летнего знакомого влюбленных

В Харькове задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве - 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы.

Тела с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире по ул. Дружбы Народов, где они проживали, 2 мая. Их нашла мать мужчины, которая пришла к ним в гости, сообщили 4 мая в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина забеспокоилась, что сын не отвечает на телефонные звонки и пришла в квартиру. Она открыла дверь запасным ключом и увидела мертвыми сына с сожительницей", - говорится в сообщении.

К следственно-розыскным мероприятиям привлекли опытных оперативников, следователей, криминалистов, кинологов, рассказал начальник областной полиции Андрей Рубель.

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"Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года. Во время обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В течение следственных действий мужчина сопротивления не оказывал", - рассказал Рубель.

Отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из них - из-за ревности. Следователи объявили мужчине о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Николаеве в общежитии по ул. Радио зарезали 19-летнего студента и ранили его 17-летнюю девушку. 18-летнего злоумышленника, студента училища, задержали соседи погибшего, когда он пытался скрыться с места преступления.

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Дата
05
мая

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