Артема Семенихина перевезут в Киев

В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина. Он в тяжелом состоянии. Фото - Obozrevatel

Экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина перевезут в Киевский институт нейрохирургии.

Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

Сначала врачи собирались перевезти кандидата в нардепы в областную больницу, но потом приняли другое решение.

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"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - сказал Сергей Бутенко .

По данным Бутенко, реаномобиль, которым транспортировать Семенихина, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Ночью экс-мэр Конотопа и кандидат в нардепы шел домой. В этот момент на него напали неизвестные и избили. Мужчину с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали, он находится в реанимации.