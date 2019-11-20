Арестовали "чёрного трансплантолога", который вырезал почки у украинцев

В Казахстане 18 ноября задержали и поместили в СИЗО врача городской клинической больницы №1 города Шимкент Абылая Донбая. Его обвиняют в участии в транснациональной преступной группе и "черной трансплантации" - незаконном изъятии органов.
Сегодня со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в стране в 2017-2018 годах действовала банда "черных трансплантологов"-иностранцев.
Они пересаживали, преимущественно гражданам Израиля, донорские органы. Их изымали у граждан Узбекистана, Киргизии, Украины с предварительного согласия.
По подозрению в "черной трансплантологии" и задержали врача Абылая Донбая. В отношении него возбуждены уголовные дела за участие в транснациональной преступной группе и незаконном изъятии органов человека.
Донбая подозревают в проведении незаконных операций по пересадке органов за большое вознаграждение. По материалам этого же дела в конце весны взяли под стражу врача Гане Куттимуратова, а еще раньше - гражданку Киргизии, которая входила в преступную группу.
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По данным нацполиции Украины, этой преступной группе в Казахстане незаконно продали свои почки менее 20 украинский. За изъятый орган каждый получал от $ 10 до 15000.
Как ранее сообщали правоохранители, один из допрошенных украинцев рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жене, другой - просто, чтобы жить.
Покупатели почки платили за орган до $ 150 тыс.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский готов стать донором органов. Об этом признался на встрече с разработки гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
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