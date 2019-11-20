Арестовали "чёрного трансплантолога", который вырезал почки у украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 918
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1962
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1692
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1179
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11439
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1368
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5949
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
5
3
8
4
Задушил, изнасиловал и обезглавил: в деле о жутком убийстве новый поворот
Задушил, изнасиловал и обезглавил: в деле о жутком убийстве новый поворот
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
Украинцы зарабатывали на порно 3 млн грн в месяц
Украинцы зарабатывали на порно 3 млн грн в месяц
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
Внедорожник протаранил авто спасателей
Внедорожник протаранил авто спасателей
Видео
Все видео
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
Ни ссор, ни подозрительного шума: новые подробности загадочной гибели супругов и их сына
Ни ссор, ни подозрительного шума: новые подробности загадочной гибели супругов и их сына
В Днепре вспыхнул заполненный пассажирами трамвай
В Днепре вспыхнул заполненный пассажирами трамвай
Маньяка, нападавшего на женщин, схватили "на горячем": видео задержания
Маньяка, нападавшего на женщин, схватили "на горячем": видео задержания
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 918
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1962
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 882
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 14:44

Арестовали "чёрного трансплантолога", который вырезал почки у украинцев

  Комментировать
Арестовали &quot;чёрного трансплантолога&quot;, который вырезал почки у украинцев
В Казахстане арестовали трансплантолога, который пересаживал почки украинцев гражданам Израиля. Фото: wikipedia.org

В Казахстане 18 ноября задержали и поместили в СИЗО врача городской клинической больницы №1 города Шимкент Абылая Донбая. Его обвиняют в участии в транснациональной преступной группе и "черной трансплантации" - незаконном изъятии органов.

Сегодня со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в стране в 2017-2018 годах действовала банда "черных трансплантологов"-иностранцев.

Они пересаживали, преимущественно гражданам Израиля, донорские органы. Их изымали у граждан Узбекистана, Киргизии, Украины с предварительного согласия.

По подозрению в "черной трансплантологии" и задержали врача Абылая Донбая. В отношении него возбуждены уголовные дела за участие в транснациональной преступной группе и незаконном изъятии органов человека.

Донбая подозревают в проведении незаконных операций по пересадке органов за большое вознаграждение. По материалам этого же дела в конце весны взяли под стражу врача Гане Куттимуратова, а еще раньше - гражданку Киргизии, которая входила в преступную группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Частная клиника торговала человеческими органами

По данным нацполиции Украины, этой преступной группе в Казахстане незаконно продали свои почки менее 20 украинский. За изъятый ​​орган каждый получал от $ 10 до 15000.

Как ранее сообщали правоохранители, один из допрошенных украинцев рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жене, другой - просто, чтобы жить.

Покупатели почки платили за орган до $ 150 тыс.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский готов стать донором органов. Об этом признался на встрече с разработки гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали "чёрного трансплантолога", который вырезал почки у украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 51562
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 25461
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 17623
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 15678
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 11943
Происшествия
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры 1 Просмотров: 1017
Депутата нашли застреленным в машине
Депутата нашли застреленным в машине
 1 Просмотров: 2133
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик Просмотров: 1017
Задушил, изнасиловал и обезглавил: в деле о жутком убийстве новый поворот
Задушил, изнасиловал и обезглавил: в деле о жутком убийстве новый поворот
5
 Просмотров: 4086
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
4
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
3
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 1067
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua