Арестовали "чёрного трансплантолога", который вырезал почки у украинцев

В Казахстане арестовали трансплантолога, который пересаживал почки украинцев гражданам Израиля. Фото: wikipedia.org

В Казахстане 18 ноября задержали и поместили в СИЗО врача городской клинической больницы №1 города Шимкент Абылая Донбая. Его обвиняют в участии в транснациональной преступной группе и "черной трансплантации" - незаконном изъятии органов.

Сегодня со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в стране в 2017-2018 годах действовала банда "черных трансплантологов"-иностранцев.

Они пересаживали, преимущественно гражданам Израиля, донорские органы. Их изымали у граждан Узбекистана, Киргизии, Украины с предварительного согласия.

По подозрению в "черной трансплантологии" и задержали врача Абылая Донбая. В отношении него возбуждены уголовные дела за участие в транснациональной преступной группе и незаконном изъятии органов человека.

Донбая подозревают в проведении незаконных операций по пересадке органов за большое вознаграждение. По материалам этого же дела в конце весны взяли под стражу врача Гане Куттимуратова, а еще раньше - гражданку Киргизии, которая входила в преступную группу.

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По данным нацполиции Украины, этой преступной группе в Казахстане незаконно продали свои почки менее 20 украинский. За изъятый ​​орган каждый получал от $ 10 до 15000.

Как ранее сообщали правоохранители, один из допрошенных украинцев рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жене, другой - просто, чтобы жить.

Покупатели почки платили за орган до $ 150 тыс.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский готов стать донором органов. Об этом признался на встрече с разработки гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.