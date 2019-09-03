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вторник, 03 сентября 2019 13:25

Украинский министр готов стать донором органов

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Украинский министр готов стать донором органов
Владимир Бородянский заявил о готовности быть донором ограганов. Фото: strana.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский готов стать донором органов.

Об этом признался на встрече с разработки гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций. Соответствующее видео опубликовала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец.

Бородянский сам спросил у присутствующих: "Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других"? Вместе с министром руку подняли 21 человек из 24.

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"Я бы мечтала о том, чтобы каждый из членов Кабинета министров Украины сказал то же. Чтобы поддержка трансплантологии, жертвенность стали обычной историей, о которой бы мы не обсуждали, если бы у нас не рождались эти глупые мифы о черных трансплантологах, о торговле органами и другой бред", - прокомментировала заявление министра Заславец.

Новым внештатным советником президента Владимира Зеленского стал экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский. Бородянский на странице в Facebook уточнил, что стал советником по гуманитарным вопросам. Он собирается "в корне менять гуманитарную отрасль в Украине".

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Дата
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