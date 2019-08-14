Спасал других, теперь нуждается сам: подполковник ДСНС просит о помощи

Подполковник ДСНС 37-летний Сергей Довгань, отец 7-летнего Макара и 13 летнего Назария, нуждается в срочной трансплантации печени. Через год после скитаний в борьбе с неизвестной болезнью ему поставили диагноз - синдром Бадда-Киари. Редкое заболевание сопровождается тромбозом вен печени. Орган не фильтрует кровь - все системы работают со сбоями. Медикаментозно не лечится, только пересадкой органа от неживого донора. В Украине такую ​​операцию сделать не могут из-за неработающей системы трансплантологии.

Автор: Фото предоставлено автором Подполковник ДСНС 37-летний Сергей Довгань, отец 7-летнего Макара и 13 летнего Назария, нуждается в срочной трансплантации печени

В белорусском Научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии согласились сделать пересадку. Но нужна 100% предоплата. Операция стоит $ 126 тыс. Для семьи Сергея это неподъемная сумма. Жена - региональный журналист, он - простой спасатель. Подали документы в МОЗ на государственную помощь в середине июля. Но пациенты, кто подавался после 2 июля должны ждать денег уже от бюджета 2020 года. У Сергея нет столько времени, состояние мужчины тяжёлое. В субботу произошло масштабное внутреннее кровотечение. Врачи даже прогнозов не делали. Едва вытащили. Влили огромную дозу крови и плазмы. Сейчас состояние стабильное. Это сигнал, что времени у семьи немного.

"Не дай Бог никому пройти такой ад, когда почти год ищешь диагноз, а потом он падает на голову и прибивает к земле, - говорит жена 37-летняя Татьяна Довгань. - Впрочем, мы верим, что Сережа сможет вернуться к привычной жизни. В сентябре исполняется 20 лет его работы в Службе чрезвычайных ситуаций. Он действительно любит свою профессию и хотел бы служить и дальше. Он обожает пикники с детьми, ловить рыбу, путешествовать в Карпатах. Он надежный друг и человек, заботливый отец. И ему сейчас очень нужна помощь".

Автор: Фото предоставлено автором Подполковник ДСНС 37-летний Сергей Довгань, отец 7-летнего Макара и 13 летнего Назария, нуждается в срочной трансплантации печени

Семья, друзья и коллеги просят посильной помощи у неравнодушных людей.

Реквизиты для помощи:

5168 7427 0199 8167 (Гривны UAH, приват Довгань Сергей Дмитриевич)

5168 7574 0069 3059 (USD, Dovhan Tetiana):

CORRESPONDENT ACCOUNT-0011000080

INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE / BIC: CHASUS33

IBAN163052990005168757400693059

5168 7574 0069 3034 (EUR, Dovhan Tetiana)

CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01

IBAN - UA123052990005168757400693034

Как продвигается сбор средств, можно узнать на странице Спасти Сергея Довганя в Facebook и у жены Татьяны.