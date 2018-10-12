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пятница, 12 октября 2018 15:43

Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга

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Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Бизнесмена Тимофея Нагорного подозревают в госизмене, мошенничестве и покушении на преступление. Фото - ТСН

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые прокомментировала арест бывшего мужа бизнесмена Тимофея Нагорного.

Сказала, что мало знакома по делу, по материалам которой задержали отца ее детей. На вопрос, что произошло и правда ли, что внесла часть денег для залога, гимнастка ответила очень кратко, передает "112 Украина".

"Я не могу прокомментировать эту ситуацию, поскольку не имею информации. Надеюсь, что это ошибка", - отметила Подкопаева.

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Сам бизнесмен все обвинения отвергает.

"Хочу поблагодарить СБУ за бесценный опыт. За то, не подбросили оружие и наркотики. Не сделала из меня террориста или наркомана. В то же время хочу сказать, что я категорически не согласен с обвинением. Я не предатель Родины, я никогда не занимался плохими вещами, я в ни в одной акции протеста не участвовал, я ни разу не привлекался к уголовной ответственности, никогда не был завербован ни одной спецслужбой мира, никогда не финансировался за гранты, за бюджетные или партийные деньги", - заявил Нагорный.

По его словами, персонал СИЗО не применял к нему физические меры и обращался с уважением.

"Во время жестокого задержания были проблемы с шейными позвонками. Надеюсь, что здоровье восстановится", - добавил Нагорный.

СБУ задержала бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой, 2 октября. Кроме госизмены, экс-супруга Подкопаевой подозревают в мошенничестве и покушении на преступление. Детали дела в Службе безопасности пока не раскрывают. 10 октября соратники Нагорного принесли в банк залог 528,6 тыс. грн - такую ​​сумму в качестве альтернативы содержания в СИЗО определил суд. Близкие Нагорного утверждают, что эту сумму собрали силами многих активистов, общественных деятелей и известных личностей, среди которых и Лилия Подкопаева.

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