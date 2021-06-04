Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре

Николай Тарасов из Ивановки в Одесской области получил 15 лет за похищение, покушение на изнасилование и убийство односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Фото: sudreporter.org

Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор для Николая Тарасова из Ивановки, которого приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Прокуратура требовала для мужчины пожизненного заключения, а адвокат родителей девочки - добавить к приговору еще одну статью - надругательство над телом. Обе апелляции суд отклонил. Родители девочки подавать кассацию не будут. Будет ли обжаловать это решение прокуратура в - пока не известно, рассказала Gazeta.ua Екатерина Новачлы из областной прокуратуры.

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"Не исключено, что будет кассация. Но сначала прокурор должен получить полный текст решения апелляции, чтобы понять, на что ссылается судья в вынесении приговора, его законность", - говорит Екатерина Новачлы.

Где будет отбывать наказание Тарасов - будет решать комиссия Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Решение будет принято в в ближайшие 10 дней. Куда этапируют Тарасова - Gazeta.ua сообщит позже.

24-летнего Николая Тарасова из райцентра Ивановка Одесской области осудили на 15 лет тюрьмы в Раздельнянском райсуде 21 января. Его признали виновным в похищении, покушения на изнасилование и умышленном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Дело рассматривали 3 июня в закрытом режиме. Чем мотивировали свое решение судьи - будет известно из полного текста приговора.