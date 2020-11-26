"Антимасочник" устроил в супермаркете драку с полицейскими

В Луцке в супермаркете мужчина подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия маски. Позже выяснилось, что свой Mercedes припарковал на стоянке для инвалидов. Фото: volynnews.com

В Луцке в супермаркете на ул. Конякина мужчина устроил драку с патрульными полицейскими из-за отсутствия маски. В результате одного правоохранителя доставили в больницу.

Инцидент произошел после обеда 25 ноября, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - отметили правоохранители.

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Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.

На мужчину составили 2 админпротокола - за отсутствие маски и запрещенную парковку. С нападением на полицейских будут разбираться следователи.

В Киеве 2 женщины устроили драку из-за отсутствия у одной из них защитной маски. Инцидент произошел в трамвае.