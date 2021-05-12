Альпинисты и туристы: в закрытой на локдаун стране застряли 107 украинцев

В связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. Фото: pixabay.com

В связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины.

У четырех из них обнаружен Covid-19. На сегодня внешнеполитическое ведомство Украины прорабатывает возможность возвращения граждан на репатриационных рейсах иностранных государств, дело находится на контроле. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

"В связи с приостановкой непальским правительством международного авиасообщения в 31 мая 2021 на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В основном альпинисты и туристы. 45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности. У четырех украинцев обнаружен Covid-19, им оказывают необходимую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное ", - говорит Николенко.

По данным МИД, сейчас посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

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Кроме общей группы в социальной сети, для обработки обращений граждан, застрявших в Непале, или их родственников функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Для оказания оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines". Держим это дело на контроле", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что вокруг ситуации с гражданами Украины в Непале распространяется много недостоверной информации.

"Хочу всех успокоить - своих на произвол не оставим", - добавил дипломат.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.

На Занзибаре в аэропорту застряли около 180 украинских туристов. Они не могли вылететь домой из-за поломки самолета.