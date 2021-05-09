Активисты устроили массовую драку с правоохранителями

В Одессе на Аллее славы между участниками акции "Бессмертный полк" и правоохранителями произошла массовая драка.
Схватку повлекло замечание полицейских участникам демонстрации, которые несли портрет Жукова с георгиевской лентой. Об этом сообщает Думская.
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Пять нарушителей задержали. Задержали также провокаторов, которые кричали: "Одесса - русский город".
9 мая правоохранители открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов. Составили также один админпротокол.
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