Активисты устроили массовую драку с правоохранителями

На Аллее славы произошла драка между любителями России и полицейскими. Фото: Общественное

В Одессе на Аллее славы между участниками акции "Бессмертный полк" и правоохранителями произошла массовая драка.

Схватку повлекло замечание полицейских участникам демонстрации, которые несли портрет Жукова с георгиевской лентой. Об этом сообщает Думская.

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Пять нарушителей задержали. Задержали также провокаторов, которые кричали: "Одесса - русский город".

9 мая правоохранители открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов. Составили также один админпротокол.