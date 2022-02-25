Ахтырку обстреляли ураганами. Есть тяжело раненые дети

Город Ахтырку в Сумской области русские войска обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попал жилмассив, сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Был обстрел "ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад.

Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - говорится в сообщении.

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Это был третий обстрел города за сегодня.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.