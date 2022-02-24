Агрессоры подошли к острову Змеиный

Пограничники на острове приготовились обороняться. Фото: ГПСУ

К украинскому острову Змеиный в Черном море подошли две нераспознанные цели и угрожают.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники заняли оборону.

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"Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.