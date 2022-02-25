Аэропорт в Ровно попал под ракетный удар

Обстріл почався о 06.10.

Ровенский аэропорт получил ракетный удар.

Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк.

"Только что по территории Ровенского аэропорта, произошло попадание ракетного удара!

Только один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", - сообщил.

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Обстрел начался в 06:10, пишет "Укрінформ".

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который русским военным не удалось оккупировать 24 февраля.