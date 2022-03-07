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понедельник, 07 марта 2022 07:24

Спецтема: Война России против Украины

Аэродромы Беларуси продолжают использовать в преступных целях – ВСУ

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Аэродромы Беларуси продолжают использовать в преступных целях – ВСУ
Идут 12 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупационные войска России продолжают использовать аэродромы Беларуси для нанесения авиаударов по Украине.

С начала суток захватчик в очередной раз нанес ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город Ирпень Киевской области лишен света, воды и тепла более трех суток. Подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

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"Имеются многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов относительно якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", - добавили в сообщении.

Силы обороны Украины проводят оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен, резюмировали в ВСУ.

Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Атака на город произошла в 05:15 7 марта. В Корабельном районе завязалось сражение с врагом. Для обстрела Николаева враг, вероятнее всего, использовал реактивные установки схожие по действию с системой "Смерч".

Российские оккупанты пытаются попасть в город со стороны Херсонской области. Жители Николаева сообщают, что сейчас взрывы слышны во всех городских районах.

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