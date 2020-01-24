Адвокаты Мангера просят отменить ему подозрение

Мангер говорит, что не виноват. Фото: УНИАН

Адвокаты подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера подали ходатайство в суд, в котором опровергли причастность мужчины к преступлению.

В нем правозащитники ссылаются на показания в суде фигуранта дела Игоря Павловского, сообщили в УНИАН.

"Мы считаем, что полностью отпало обоснования подозрения, поскольку она на данный момент не подтверждается вообще ничем", - отметил адвокат Дмитрий Ильченко и подтвердил сам Мангер. С соответствующим ходатайством участники дела уже обратились в Шевченковский райсуд Киева. Просят отменить подозрение в заказе нападения.

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31 июля в прошлом году на Катерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла. За умышленное убийство были задержаны и осуждены пятеро исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, непосредственного нападавшего Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.