Адвокат загадочно исчез во время командировки

5 марта 5 лет назад исчез адвокат 44-летний Юрий Грабовский из Киева. Вел много дел, не только уголовных. Имел свою адвокатскую компанию, был государственным защитником. Многих защищал во время Майдана. Последнее дело, которым занимался - защищал российского бойца спецназа ГРУ Александра Александрова, которого задержали в зоне АТО.

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Перед исчезновением уехал в командировку в Одессу. Поселился в гостинице "Аркадия" на 2 дня. Свои вещи из номера не забрал. На странице в Facebook написал, что отправился в Египет. 9 марта в Киеве должно было состояться судебное заседание по делу российских военных. Его перенесли из-за отсутствия адвоката.

Заявление об исчезновении Грабовского подали судьи Голосеевского райсуда и коллеги. Семьи у адвоката не было. Мать умерла в 2015-м. Сестра живет в Израиле.

"Когда не явился на заседание, все забили тревогу. Заявления об исчезновении написали в Одессе и Киеве. Мы нашли одесскую больницу, куда доставили мужчину без документов под влиянием психотропных средств. Когда ему оказали помощь, он назвался или Грабовским, или Грановским. А потом исчез из медучреждения", - рассказывал тогда Gazeta.ua адвокат Игорь Черезов.

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20 марта в Одесском аэропорту задержали первого подозреваемого в исчезновении адвоката, через несколько дней - второго. Это Артем Яковенко и Максим Чмиль. Один из них имел поддельные документы сотрудника правоохранительных органов Украины и фальшивый украинский паспорт. Он указал место преступления. Вечером 24 марта следователи выехали на поиски захоронения Грабовского. В 4:00 в заброшенном саду в 20 км от города Жашкова Черкасской области нашли его тело.

"Адвоката вывезли из Одесской области под действием психотропных веществ. Убили из огнестрельного оружия. На месте были найдены вещи двух исполнителей убийства. Следователей, которые видели многое, поразила изобретательность преступников. Они надели на ногу Грабовского браслет. Его выдали за такой, что мог подорваться при попытке бежать", - рассказывал тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос.

29 марта военная прокуратура обнародовала видео Грабовским. Он был одет в черную майку и клетчатый пиджак.

"Я, адвокат Грабовский Юрий Леонидович, обещаю и обязуюсь прекратить правовую помощь обвиняемому Александрову Александр Анатольевич в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосиевском районном суде города Киева. Потому что не считаю дальше возможным защищать его по этому делу и я понял свою ошибку", - говорил на видео.

Грабовский был холост, детей не имел.

Александра Александрова задержали 16 мая 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области совместно с другим российским спецназовцам Евгением Ерофеевым. Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров. Перед оглашением приговора Александров и Ерофеев отказались признавать свою вину. ГРУвцов осудили к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества. Впоследствии спецназовцев обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко. Позже сообщалось, что Ерофеева кто-то зарезал просто у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь.