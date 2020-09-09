Администратора Львовского цирка дочь обвинила в убийстве собаки

Бывшая жена подтвердила в комментариях факт убийства собаки

Дочь администратора Львовского цирка Кирилла Гальченко София Гальченко сделала заявление о том, что ее отец жестоко убил собаку. Он сделал это на глазах у своего маленького сына. Об этом девушка написала в сети Facebook.

"Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко, и к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой, где бы он ни был. Он убивал его таким способом - прибил гвоздь в палку и бил, пока Фунтик не умер", - возмущенно написала девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кровь била из раны пульсирующим фонтаном" – бойцовский пес едва не отправил на тот свет пенсионерку

Слова дочери подтвердила бывшая жена Кирилла Гальченко. Ответ она дала в комментариях на вопрос одного из пользователей о том, почему и за что он убил собаку.

"Он был ему верным другом", - написала Елена.

Зоозащитники из группы Uanimals подтвердили, что страница, на которой мужчину обвинили в убийстве собаки, действительно принадлежит его дочери. Они уже готовят заявление в полицию.

"После проверки оказалось, что страница действительно принадлежит дочери Гальченко. Uаnimals уже готовит заявление в полицию с призывом проверить описанные в тексте факты и после их подтверждения привлечь убийцу к ответственности", - говорится в сообщении.

Сообщение Софии уже удалено с ее страницы в сети.

В городе Запорожье зоозащитники разыскивают мужчину, который отдал кота на растерзание собакам. Он сделал это намеренно, хотел, чтобы собаки разорвали кота.