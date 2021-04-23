"Я мусульманин" - мужчина крушил маршрутку с пассажирами

Скорее всего мужчина был пьян. Разбил он окно кулаком Фото: akzent.zp.ua

В Запорожье неадекват крушил маршрутку. Внутри были пассажиры.

Инцидент произошел в Коммунарском районе на улице Оранжерейной 22 апреля в маршрутке №63, пишет Акцент. Видео выложили в одном из местных пабликов.

Скорее всего мужчина был пьян. Разбил окно кулаком.

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Известно, что перед тем, как инцидент произошел, у дебошира и пассажиров произошел словесный конфликт. Он постоянно повторял фразу "Я мусульманин".

О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

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