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пятница, 23 апреля 2021 11:15

"Я мусульманин" - мужчина крушил маршрутку с пассажирами

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&quot;Я мусульманин&quot; - мужчина крушил маршрутку с пассажирами
Скорее всего мужчина был пьян. Разбил он окно кулаком Фото: akzent.zp.ua

В Запорожье неадекват крушил маршрутку. Внутри были пассажиры.

Инцидент произошел в Коммунарском районе на улице Оранжерейной 22 апреля в маршрутке №63, пишет Акцент. Видео выложили в одном из местных пабликов.

Скорее всего мужчина был пьян. Разбил окно кулаком.

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Известно, что перед тем, как инцидент произошел, у дебошира и пассажиров произошел словесный конфликт. Он постоянно повторял фразу "Я мусульманин".

О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Во Львове, на улице Сиховской, женщина забаррикадировалась в одной из аптек и угрожала осколком стекла себе и людям.

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