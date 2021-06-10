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четверг, 10 июня 2021 10:18

8-летнего мальчика задушили ради мести

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8-летнего мальчика задушили ради мести
В городе Покров Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Исчез во время прогулки 2 числа. Мальчика задушил поклонник матери. Фото: 34.ua

В Покрове на Днепропетровщине продолжается следствие по делу о гибели 8-летнего Ибрагима Оглы. Его нашли мертвым в коллекторе недалеко от дома. Был засыпан мусором.

Мать обратилась за помощью в полицию только через четыре дня, рассказала Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

"По словам матери, мальчик исчез за четыре дня до того, как она обратилась за помощью в полицию. Мы располагаем информацией, что мать злоупотребляет алкоголем. Возможно, это и является причиной того, что она обратилась в полицию позже. Отрабатываем все версии этой трагедии. Приятели мальчика говорили о том, что они его видели", - рассказала Старчевская.

Мальчика задушили, установили эксперты. Подозреваемый - 32-летний ухажер матери, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Страшная смерть, мальчика задушили. Мы восстановили последовательность событий и мотивы, которые сами по себе поражают своей жестокостью. Поклонник горе-матери во время очередного застолья очень обиделся на ее отказ в интимной близости. Через некоторое время изверг, вероятно с целью мести, заманил ребенка в заброшенное здание и задушил голыми руками. После содеянного - цинично сбросил труп в канализацию", - рассказали оперативники.

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Ибрагим учился в первом классе школы №9. Имел проблемы с дикцией и поведением. Однако уроков не пропускал, рассказала директор Валентина Тулина.

"Никаких скандалов с участием Ибрагима не было. Наоборот, парень учился старательно, уроки не пропускал. Его воспитывала мать, в отношении его указана одиночкой. Женщина ромской национальности. Однако семья беспокойства не вызвала", - рассказала Валентина Николаевна.

О матери известно, что ей 33 года. Несколько дней до трагедии и после дома ее не видели. Соседи говорят, живет в другом районе у нового сожителя.

Похоронами мальчика занимается городской совет.

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича 8 июня. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело мальчика в канализационном коллекторе недалеко от его дома. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

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