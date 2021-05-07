80-я ОДШБр поддредала военного, подозреваемого в убийстве

Ветеран ООС с Тернопольщины 24-летнего Андрея Адского подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Фото: facebook.com/Андрій Кметь

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выразило поддержку бывшему военнослужащему "восьмидесятки" Андрею Пекельному, которого подозревают в умышленном убийстве.

Коллектив бригады подчеркнул, что каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья, сообщила пресс-служба 80-й ОДШБр в Facebook.

"В 2018-2019 годах Андрей Пекельный в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС. Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его как исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего. Он был примером для своих побратимов, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно. Никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением ", - говорится в сообщении.

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Военные надеются на честное и справедливое расследование дела.

Несчастье случилось 2 мая около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний ветеран ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них.