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четверг, 06 мая 2021 20:49

Сам напоролся на нож: рассказали о военном, который защищался от нападавших

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Сам напоролся на нож: рассказали о военном, который защищался от нападавших
Ветерана ООС с Тернопольщины 24-летнего Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении норм необходимой обороны. Он находится под домашним арестом. Фото: facebook.com/Андрей Кметь

Ветерана ООС с Тернопольщины, который во время самообороны зарезал нападавшего, зовут Андрей Пекельный.

Служил по контракту в 80-й десантно штурмовой бригаде. В 2018-2019 был зоне ООС в Донецкой области. Собратья характеризуют его как надежного и безотказного. Занимается спортом, не имеет вредных привычек.

Конфликт, который закончился убийством, начался в сельском клубе, рассказал Андрей Кметь, боевой товарищ Андрея Пекельного.

"К нему "прилупался" неадекват под влиянием ли алкоголя, или еще чего-то. Андрей, чтобы избежать конфликта, старался не провоцировать его и просил его товарищей забрать "неадеквата". В ответ друзья нападавшего начали угрожать Андрею и попытались напасть толпой. Андрей побежал домой, поскольку силы были неравны. Компания ворвалась в его двор и начала бить окна и выбивать двери. Андрей вызвал полицию и, взяв нож, стоял перед дверью", - говорит Кметь.

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Когда дверь не выдержали натиска нападавших - они вломились в дом.

"Андрей кричал, что у него нож и он готов его применить. Но нападавших это не остановило. Они повалили его, нож выпал из руки при падении. В ходе борьбы Андрею удалось подобрать нож. Во время этого на него "обрушился" один из нападавших и в ходе борьбы накололся на нож. Компания поняла, что так просто Андрей не сдастся и выбежала на улицу. Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме", - добавил военный.

Раненый еще смог выбежать со двора Андрея и там упал мертвый. Ветеран сам вызвал полицию. А нападавшие - "скорую". Однако раненого реанимировать не удалось. Вероятно, нож задел артерию.

Несчастье случилось 2 мая около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний ветеран ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови. Ранее шла речь о шести нападавших.

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Дата
06
мая

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