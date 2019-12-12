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четверг, 12 декабря 2019 11:00

8 суток поисковой операции на пепелище колледжа: чьи тела идентифицировали

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Спасатели закончили поисковую информацию на месте пожарища Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Под завалами нашли тела всех 14 человек, которые считались без вести пропавшими. Еще два человека скончались в больнице №1. Первой - студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из окна 5-го этажа, спасаясь от пламени. Через три дня - спасатель 43-летний Сергей Шатохин.

5 декабря на пепелище нашли первое тело. Это была преподаватель высшей математики и информатики Анна Бортюк, 43 года. Они вывела из огня 70 детей. Вернувшись раз за студентами - больше не вышла - отравилась продуктами горения.

Автор: facebook.com/odessahello
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В тот же день нашли секретаря колледжа 56-летнюю Марию Коваль. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон был выключен.

6 декабря под завалами нашли тело студента 16-летнего Кирилла Трофимчука. Звонил матери в 10.19. Плакал, говорил, что задыхается.

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7 декабря нашли тело 48-летней Натальи Третьяковой. Была заведующей отделением правового направления колледжа.

В тот же день была найдена лаборант колледжа 25-летняя Елена Беженар. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

Еще одно тело, найденное 7 декабря два - 8 декабря и одно - 9-го на экспертизе.

Также 9 декабря обнаружили 65-летнюю Галину Иванович. Была старшим научным сотрудником Института морской биологии. Когда звонила раз - просила помощи. Говорила, что ее коллега и руководитель Борис Александров от задымления упал на пол.

11 декабря нашли сотрудницу колледжа 68-летнюю Веру Соловей. И бухгалтера 60-летнюю Наталью Тарасову. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

Других два тела, найденных накануне - на экспертизе.

Директор Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга до 8 февраля будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Также ей запрещено общаться со свидетелями и оденут электронный браслет. Такое решение вынес Киевский райсуд Одессы 11 декабря.

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Дата
12
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