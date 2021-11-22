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понедельник, 22 ноября 2021 16:45

7-летнюю девочку с бабушкой подстрелили по дороге к кладбищу

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7-летнюю девочку с бабушкой подстрелили по дороге к кладбищу
В Тернопольской области охотник подстрелил 61-летнюю женщину и ее семилетнюю внучку. Фото: dosie102.te.ua

Возле села Свидова Чертковского района Тернопольской области из охотничьего ружья ранили 61-летнюю женщину и 7-летнюю внучку.

Попал в них охотник, решивший, что это заяц, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сейчас в Украине охотничий сезон. На Чертковщину приехали охотники из Ивано-Франковской области для охоты на зайцев. Один мужчина увидел добычу и выстрелил. Однако не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей", - рассказал начальник Чертковского районного отдела полиции Анатолий Мельник.

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Потерпевшие женщина и внучка шли на кладбище вдоль поля. У обоих легкие телесные повреждения - их спасла зимняя одежда и расстояние.

Разрешения на охоту у мужчин имеются, документы на оружие также есть. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

В лесу в пределах села Ивановка Чигиринской ОТГ в Черкасской области охотник ранил мужчину в живот. Пострадавшего доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и прооперировали.

Полиция установила группу охотников из 17 человек. Зарегистрированное оружие у охотника, выстрелившего по неосторожности, изъяли.

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