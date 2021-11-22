7-летнюю девочку с бабушкой подстрелили по дороге к кладбищу

Возле села Свидова Чертковского района Тернопольской области из охотничьего ружья ранили 61-летнюю женщину и 7-летнюю внучку.
Попал в них охотник, решивший, что это заяц, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сейчас в Украине охотничий сезон. На Чертковщину приехали охотники из Ивано-Франковской области для охоты на зайцев. Один мужчина увидел добычу и выстрелил. Однако не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей", - рассказал начальник Чертковского районного отдела полиции Анатолий Мельник.
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Потерпевшие женщина и внучка шли на кладбище вдоль поля. У обоих легкие телесные повреждения - их спасла зимняя одежда и расстояние.
Разрешения на охоту у мужчин имеются, документы на оружие также есть. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается следствие.
В лесу в пределах села Ивановка Чигиринской ОТГ в Черкасской области охотник ранил мужчину в живот. Пострадавшего доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и прооперировали.
Полиция установила группу охотников из 17 человек. Зарегистрированное оружие у охотника, выстрелившего по неосторожности, изъяли.
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