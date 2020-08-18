7-летний мальчик погиб в первый день отдыха в лагере

7-летний Александр Филиппинский из Днепра утонул в реке в первый день отдыха в лагере. Фото: ТСН

В Днепропетровской области 7-летний Александр Филиппинский утонул в реке в первый день отдыха в лагере.

Отдых организовал благотворительный фонд. Ребенок не умел плавать, и все же его пустили в водоем. Как подозревает полиция - без соответствующего присмотра взрослых. Мать Людмила Филиппинская обвиняет благотворителей в халатности и подозревает, что от нее скрывают правду, сообщает ТСН.

Мать вместе с сыном жили в комнате общежития. Женщина воспитывала сына одна. Вдруг к ним пришли из благотворительного фонда и предложили помощь. Сначала занятия с учительницей и психологом, впоследствии бесплатное оздоровление в палаточном лагере на 5 дней. Говорит, что колебалась, но сын уговорил.

"Сын говорил, что хочет с детьми поиграть. И поиграл. И полдня не поиграл. Нет моего сыночка. У меня просто слез нет. Я их просто выплакала за это время", - говорит женщина.

В лагере после трагедии продолжались развлечения. Об этом в соцсети группа сообщала фотографиями. Всего в лагере находились более 2 десятков детей. Людмила поехала туда - это более 100 км от Днепра. Ни поста спасателей, ни обследования пляжа с проверкой дна - для импровизированного детского лагеря выбрали пруд в совершенно безлюдной местности между двумя деревнями. Мальчик исчез почти сразу после приезда на отдых.

Местные рыбаки удивляются, поскольку это место никогда не использовали для детского отдыха. Там более 2,5 м глубины. Саша не умел плавать и об этом организаторы отдыха знали, говорит мать.

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"Я начала спрашивать: "Кто смотрел за моим ребенком?". Он говорит: "Вожатая, она отвернулась буквально на две минуты, и затем мы бросились - Саши нет. Мы бросились его искать по палаткам, а потом решили понырять в воду, его поискать", - говорит мать погибшего мальчика.

На похоронах на теле сына она заметила синяки. Поэтому сейчас подозревает, что он утонул из-за детских шалостей, без всякого присмотра взрослых.

В самом благотворительном фонде больше с матерью не общаются. На вопросы журналистов отвечать тоже не хотят. Руководитель скрывается за закрытой дверью. На сайте организации указано: в палаточных лагерях успела отдохнуть почти сотня детей. Кто должен был отвечать за их безопасность, сейчас устанавливает полиция. В офисе фонда провели обыск. Правоохранители изучают документацию и готовят еще одно уголовное производство.

"Это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Да, есть определенная информация, что одновременно в водоеме находилось много детей. Конечно, надо отдавать ребенка именно в тот лагерь, где есть врачи, где есть учредительные документы на право заниматься такой деятельностью", - говорит начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области в море утонула 3-летняя девочка. Отдыхала первый день с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем. На курорт приехали из Кропивницкого.